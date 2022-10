La commemorazione di Mauro Venegoni

Si terrà domenica 30 ottobre a Cassano Magnago la commemorazione in occasione del 78° anniversario dell’uccisione di Mauro Venegoni, medaglia d’oro al valor militare della Resistenza.

Si terrà domenica 30 ottobre a Cassano Magnago la commemorazione in occasione del 78° anniversario dell’uccisione di Mauro Venegoni, medaglia d’oro al valor militare della Resistenza. Il ritrovo è alle 10.30 al cippo posto a ricordo lungo la strada Busto Arsizio – Cassano Magnago. Alle 10.40 il corteo, accompagnato dal Corpo musicale Cassanese, si porterà sul luogo della commemorazione fra via Bonicalza e via Gasparoli dove aprirà la cerimonia l’intervento del presidente Anpi Legnano Primo Minelli. A seguire il discorso ufficiale del sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli e la commemorazione da parte del presidente Anpi Milano e Provincia Roberto Cenati.

