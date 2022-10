Safari Park: cambio di proprietà

È una grande svolta quella che coinvolge il Safari Park di Pombia; la Famiglia Triberti ha deciso di cedere il passo della guida del parco, consegnandolo a Wioris De Rocchi e alla sua Famiglia.

È una grande svolta quella che coinvolge il Safari Park di Pombia; la Famiglia Triberti ha deciso di cedere il passo della guida del parco, consegnandolo a Wioris De Rocchi e alla sua Famiglia. Il parco venne ideato nel 1976 dal celebre “Amico degli animali” Angelo Lombardi e dal 1999 ad oggi è appartenuto a Orfeo Triberti, che negli anni ha permesso al parco di espandersi e acquisire sempre più prestigio occupandosi in prima persona, insieme alla sua famiglia, non solo della direzione amministrativa ma anche degli spettacoli del parco all’interno del teatro “Tenda Arena Romana”, che in passato ha ospitato il Circo Storico Romano Tribertis. La nuova proprietà è rappresentata dalla famiglia De Rocchi, capitanata dai fratelli Ugo, Wioris e Davide, già esperti del settore considerando che tra le loro attività troviamo lo Zoosafari di Fasano, l’Acquapark Egnazia, il Waterpark Venosa e due hotel: il Park Hotel Sant’Elia e il Castel Miramonti. Il Safari Park vedrà dunque un graduale rinnovamento che si svilupperà nei prossimi anni. Gli stessi fratelli De Rocchi hanno dichiarato che saranno stanziate ingenti misure finanziare, economiche e logistiche nel prossimo triennio, con la creazione di nuovi spazi e l’accoglienza di nuovi animali ospiti, oltre che la manutenzione straordinaria degli spazi e strutture attuali. L’obiettivo della nuova compagine è quello di portare un sempre maggior numero di visitatori presso la struttura e verso il lago Maggiore, diversificare il target di riferimento grazie anche alle iniziative stagionali ed organizzare grandi eventi che verranno messi a punto nel corso del tempo. Sono stati sviluppati anche format educativi e dimostrativi, in scena già da queste settimane grazie all’inedito spettacolo dei funamboli, che si pone l’intento di esaltare le figure acrobatiche, atletiche e circensi ripercorrendo la storia del circo in chiave moderna. Il connubio tra Safari Park Lago Maggiore e Zoosafari di Fasano crea quello che è il più importante polo faunistico italiano, nonché significativo centro di ricerca considerando l’accordo di collaborazione stipulato con la facoltà di Medicina veterinaria dell'Università degli Studi di Torino sui progetti di ricerca che riguardano la patologia e il benessere degli animali allevati e sulla conservazione di alcune specie a rischio d'estinzione. Primo tra le nuove attività del Parco sarà l’evento del 31 ottobre “Happy Halloween”, una festa inedita che per la prima volta verrà allestista con decorazioni e uno spettacolo creato ad hoc per l’occasione, infatti dal 29 ottobre al 2 novembre anche il Circo si ammanta di un'atmosfera tenebrosa: al Safari Park arriva Horror Circus, uno spettacolo mozzafiato in cui acrobati, lanciatori di coltelli, streghe e vampiri vi condurranno in un mondo fantastico fra picchi di adrenalina e brividi lungo la schiena.

La giornata del 31 prevede inoltre un’apertura straordinaria fino alle ore 22 che permetterà di vedere il parco in una veste inedita e un biglietto ridotto per l’ingresso pomeridiano. Safari Park rimarrà aperto tutti i giorni fino al 6 novembre per poi aprire solo nei weekend, fatta eccezione per il ponte dell’immacolata per cui il parco rimarrà aperto dall’8 al 10 dicembre. Ulteriore novità sarà la straordinaria apertura per le feste natalizie dal 26 dicembre all’8 gennaio 2023. L’aspettativa è dunque molto alta a Pombia sia per tutto l’indotto lavorativo che per il territorio e l’intera regione Piemonte che con i progetti del Safari Park diverrà sempre più un punto di riferimento per i progetti di sostenibilità ambientale, ricerca e tutela animale per tutta l’Italia. La nuova proprietà ha potenziato ulteriormente anche tutta la struttura operativa di Comunicazione e Marketing dando il via ad una serie di iniziative promozionali in grado di soddisfare le innumerevoli esigenze e le molteplici richieste dei visitatori.

Confermando le grandi collaborazioni con il Territorio, la Provincia di Novara, le Scuole, gli Enti e Regione Piemonte. Safari Park Lago Maggiore sarà anche location di riferimento per gli eventi, convention e appuntamenti aziendali ed istituzionali AGENDA ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile nella Regione Piemonte grazie ad un rinnovamento del suo Teatro Tenda da 700 posti. Per tutte le informazioni e per scoprire il parco visitare il sito www.safaripark.it.

