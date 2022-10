UYBA prima al 'Mimmo Fusco'

La e-work Busto Arsizio fa sognare i suoi tifosi a pochi giorni dall'inizio del campionato, vincendo al tie-break contro la Vero Volley (da oggi Milano e non più Monza) e soprattutto convincendo nella finalissima del Trofeo Mimmo giocata sotto la cupola di viale Gabardi.

La e-work Busto Arsizio fa sognare i suoi tifosi a pochi giorni dall'inizio del campionato, vincendo al tie-break contro la Vero Volley (da oggi Milano e non più Monza) e soprattutto convincendo nella finalissima del Trofeo Mimmo giocata sotto la cupola di viale Gabardi. Il team bustocco si è presentato ancora senza Rossella Olivotto, che lo staff spera di recuperare per l'esordio di campionato di domenica, e con Rosamaria partita dalla panchina ma in campo dal secondo parziale (6 i punti per lei). Al centro la UYBA è partita con Colombo e dal secondo set ha scelto Lualdi a far coppia con Zakchaiou, mentre in banda Marco Musso ha schierato in avvio Degradi - Omoruyi, spostando poi dal secondo game Loveth in 4 e facendo riposare la tedesca. Nel tie-break conclusivo dentro ancora Stigrot e riposo per Degradi. Monza ha schierato in avvio Orro - Stysiak, Rettke - Folie, Sylla - Thompson, Negretti libero, dando spazio poi anche a Davyskiba e Candi dal terzo game. Alle milanesi non sono bastati i 19 punti di Thompson e i 14 di Folie. Per la e-work Busto Arsizio bella prova corale: da segnalare il palleggio brillante di Lloyd (MVP), i 18 punti di Omoruyi e i 16 di Stigrot (con il 58% offensivo). Ok anche Lualdi con il 75% e Zakchaiou "tocca tutto" a muro. Gara a tutto tondo di Degradi (13 in attacco) e Zannoni padrona della difesa.

