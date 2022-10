Controlli per l'abbandono dei rifiuti

Soddisfazione per la prontezza dell'intervento, ma anche sconcerto per avere constatato che è stato reso necessario dal malcostume di un cittadino. Yuri Santagostino, sindaco di Cornaredo, prende di petto la questione dell'abbandono dei rifiuti in alcuni punti del territorio del Comune che amministra.

Soddisfazione per la prontezza dell'intervento, ma anche sconcerto per avere constatato che è stato reso necessario dal malcostume di un cittadino. Yuri Santagostino, sindaco di Cornaredo, prende di petto la questione dell'abbandono dei rifiuti in alcuni punti del territorio del Comune che amministra. "Da settembre - spiega in una nota - sono stati incrementati i controlli su abbandoni di rifiuto e conferimenti di rifiuti non differenziati, è stato sanzionato il responsabile dell'abbandono di due sacchi vicino al cestino di via Brera che nei sacchetti aveva deciso di mettere un po' di tutto". Al di là dell'episodio in sé, ad avere sconcertato il primo cittadino cornaredese è il fatto che "Sia stato un nostro giovane residente". Cui, è auspicio comune e del comune, forse passerà adesso la voglia di lasciare rifiuti di ogni tipo un po' dove capita.

