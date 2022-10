Nel pomeriggio di domenica 16 ottobre si terrà al Centro Studi Angelo Dell’Acqua di Sesto Calende la seconda edizione della Giornata della Meraviglia, organizzata dall’associazione 'Per far sorridere il cielo' - Claun Pimpa.

Nel pomeriggio di domenica 16 ottobre si terrà al Centro Studi Angelo Dell’Acqua di Sesto Calende la seconda edizione della Giornata della Meraviglia, organizzata dall’associazione 'Per far sorridere il cielo' - Claun Pimpa. Questo progetto, oltre a regalare un momento di meraviglia a tutti i bambini, nasce per sensibilizzare sulle fatiche portate, in particolare dai bambini, nei paesi che vivono in zone di guerra. Tra gli altri ci sarà un laboratorio “Le dodici fatiche dei bimbi della guerra” che permetterà di sperimentare, giocando, il problema della mancanza di acqua. Sarà un pomeriggio di giochi ed esibizioni aperto a tutti, senza limiti di età, per diffondere l’idea che “un bimbo a cui regali meraviglia diventa portatore sano di pace”. Le attività saranno realizzate in collaborazione con l’oratorio Piergiorgio Frassati e le associazioni presenti sul territorio. Quest’anno la Giornata della Meraviglia si terrà in Siria, in Iraq, nella Striscia di Gaza e in più di 40 piazze italiane con laboratori e spettacoli che si concluderanno con un lancio di bolle di sapone per “far sorridere il cielo”. Le offerte raccolte nella giornata andranno a sostenere la 'Meraviglia di scuola' situata nel villaggio di Al Mosader in una delle zone più povere ed emarginate della striscia di Gaza con i suoi 220 alunni da 3 a 6 anni. L’evento è libero e gratuito e si svolgerà anche in caso di pioggia nei locali della scuola.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!