AMGA cerca impiegato per l'ufficio personale

Un impiegato/a addetto/a alla ricerca, selezione e amministrazione del personale: è la figura che AMGA intende inserire nel proprio organico, in forza all’Ufficio delle Risorse Umane.

Un impiegato/a addetto/a alla ricerca, selezione e amministrazione del personale: è la figura che AMGA intende inserire nel proprio organico, in forza all’Ufficio delle Risorse Umane. A tale figura, che andrà ad affiancare il responsabile di tale ufficio nell’acquisizione e mappatura delle esigenze di recruiting interne, nella definizione dei criteri e dei profili di selezione, nel monitoraggio del mercato del lavoro, nella gestione delle graduatorie risultanti dalle selezioni, nell’elaborazione dei contratti di assunzione e in molte altre attività di competenza del settore Risorse Umane- vengono richieste la laurea in giurisprudenza/economia/materie umanistiche e almeno 5 anni di esperienza pregressa nella selezione e amministrazione del personale, in società strutturate con almeno 50 dipendenti. La prova d’esame, articolata in un’unica sessione, consisterà in un colloquio su vari temi indicati nell’avviso di selezione pubblicato sul sito istituzionale (https://www.amga.it/sites/default/files/Avviso%20di%20selezione_impiegat... domande di ammissione, redatte mediante apposito modello scaricabile sempre dal sito di AMGA (https://www.amga.it/impiegato-addetto-ricerca-selezione-e-amministrazion... ), dovranno pervenire entro venerdì 28 ottobre.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!