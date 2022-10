A Robecco un flash mob per il Naviglio

La lista Robecco Futura organizza per la giornata di sabato 15 ottobre alle ore 17,00 presso il Ponte degli Scalini di Robecco sul Naviglio, un flash mob per sensibilizzare l'opinione pubblica sul problema delle schiume che sporcano l'acqua.

L'acqua è vita, non si sporca!

Premesso che il Naviglio Grande è stata, a livello europeo, la prima opera di ingegneria idraulica di questo genere ad essere costruita dalla mano dell'uomo nell'alto medioevo, è storicamente il più importante dei Navigli milanesi.

Oltre ad aver servito nel corso dei secoli al trasporto di persone e merci da e per Milano, ancora oggi è uno dei simboli storici che attrae molti turisti, vedi anche la riqualificazione e il rilancio della Nuova Darsena di Milano.

Bene storico giustamente tutelato da Regione Lombardia con il Piano Territoriale Regionale d’Area Navigli Lombardi, il primo Piano d'Area elaborato in Lombardia che si prefigge l’obiettivo di promuovere la valorizzazione e lo sviluppo equilibrato del territorio dei comuni rivieraschi.

Lo strumento fornisce per le Province e i Comuni che ricadono nel perimetro dell’ambito di Piano prescrizioni e indirizzi per la pianificazione territoriale locale.

E' pertanto evidente che la tutela di un bene così prezioso non può limitarsi solo alla parte infrastrutturale dell'opera, sponde, ponti, alzaie ecc., ma deve necessariamente considerare la qualità dell'acqua trasportata dal canale che per altro ancora oggi viene utilizzata per l'irrigazione dei nostri campi.

Tutto ciò premesso, da alcuni anni l'acqua nel canale è saltuariamente frastagliata da spumeggianti bolle bianche che per fortuna non sono nocive, non sappiamo e nemmeno ci interessa sapere da cosa e chi sono prodotte, ci sono enti e istituzioni preposte a questo lavoro di indagine. Come cittadini chiediamo che si ponga al più presto fine a questo fenomeno che squalifica, anche se solo a livello estetico, i nostro paesaggio di cui il Naviglio Grande è la perla.

