Frà Giovanni Carlo Maria: professione solenne

Uno dei momenti più belli e intensi della sua vita sta per avvicinarsi. Sabato 8 ottobre Frà Giovanni Carlo Maria Pediglieri compirà la professione solenne che lo immetterà nella vita consacrata. La cerimonia avverrà nella basilica di San Domenico in Bologna e la comunità della sua Vanzaghello è pronta ad avvolgerlo in un abbraccio accompagnandolo all'inizio del suo cammino. Il ritrovo è previsto alle 14 all'oratorio maschile e da qui ci sarà la partenza per la città felsinea. Alle 18 avrà inizio la celebrazione liturgica cui faranno seguito i saluti dei parrocchiani vanzaghellesi. Un altro momento di festa a pochi giorni di distanza per la parrocchia di Sant'Ambrogio dopo quello dell'ordinazione diaconale di don Alessandro Torretta svoltasi il primo ottobre in Duomo a Milano.

