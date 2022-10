ASST Valle Olona e salute mentale

Il Dipartimento di salute mentale di ASST Valle Olona vuole coinvolgere il territorio attraverso una serie di iniziative aperte a tutta la popolazione. Quattro date per far conoscere i servizi, scambiare saperi tra specialisti, ascoltare l’evoluzione della sanità territoriale.

Busto Arsizio, 6 ottobre 2022 – Incontri, tavole rotonde, presentazione di progetti. Il Dipartimento di salute mentale di ASST Valle Olona vuole coinvolgere il territorio attraverso una serie di iniziative aperte a tutta la popolazione. Quattro date per far conoscere i servizi, scambiare saperi tra specialisti, ascoltare l’evoluzione della sanità territoriale. Si inizia oggi e si termina il 13 ottobre 2022 (programmi dettagliati nelle locandine allegate).

“Il Dipartimento di Salute mentale e delle dipendenze si pone come protagonista di sinergie e promotore d’integrazione culturale, oltre che fornire cure e assistenza - afferma il Direttore Lara Ferrari -. La presa in carico e la continuità dei trattamenti passa necessariamente dalla differenziazione dei percorsi di cura territoriale, dal riordino dei sistemi di residenzialità e soprattutto dalle iniziative progettuali, come l’intercettazione precoce del disagio, la riabilitazione psicosociale e il sostegno alle famiglie. Per fare questo bisogna prevedere un accesso facilitato ai servizi tramite protocolli d’intesa tra i Dipartimenti, i servizi di Neuropsichiatria, il terzo settore, i Comuni e i medici di medicina generale. E’ proprio con questi ultimi, in occasione della settimana della Salute Mentale, che insieme al dottor Antranik Balian, Responsabile dell’unità operativa di Gallarate e Somma Lombardo, si è deciso di aprire un tavolo di confronto che permetta di intraprendere un lavoro di rete, che sia la base per una costante collaborazione nell’ottica di superamento dello stigma e per la promozione della salute. Punto di forza di questo evento è la collaborazione trasversale e sinergica sia delle diverse professionalità presenti nei servizi territoriali del Dipartimento che dei medici di medicina generale: obiettivo di queste giornate sarà produrre un documento che possa essere utilizzato dalle nascenti Case di comunità per l’intercettazione del disagio e la definizione del corretto percorso di cura. Vi aspettiamo dunque oggi a Saronno e il 13 ottobre a Gallarate, nelle rispettive sedi dei Centri Psicosociali (CPS)”.

Sul territorio degli ambiti di Busto Arsizio e Castellanza il Dipartimento di Salute mentale sarà presente con la dottoressa Lilliana Testa, Responsabile della Psichiatria dell’Ospedale di Busto Arsizio.

La dottoressa Testa sarà moderatrice di due pomeriggi dedicati alla sanità territoriale: il primo sabato 8 ottobre 2022, all’Istituto Carolina Albasio di Castellanza, il secondo domenica 9 ottobre, ai Molini Marzoli di Busto Arsizio.

“Mi piace la parola dialogo rivolta al maggior numero di interlocutori: cittadini, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, operatori dei Servizi sociali, gruppi di volontariato, professionisti della sanità - afferma -. Vogliamo promuovere la salute mentale sul territorio, coinvolgendo tutti loro. Con questa iniziativa, articolata in due incontri in Comuni diversi per raggiungere il maggior numero di cittadini, vogliamo relazionarci e confrontarci sulle offerte presenti nel nostro territorio a favore della salute mentale. E’ il nostro un territorio vasto, di circa 160mila abitanti, caratterizzato da realtà complesse anche a livello sociale. Il periodo pandemico ha creato disagi, con un aumento significativo dei problemi di salute mentale nella popolazione generale, con maggior incidenza nella fascia adolescenziale. Per questo motivo dare informazioni precise sui nostri servizi e spiegare come accedervi, permette ai cittadini di farvi riferimento in modo ragionato rispetto alle proprie necessità di salute mentale, supportati dal proprio medico di medicina generale, dal pediatria di libera scelta o su consiglio di operatori con i quali ci confrontiamo, in rete, frequentemente”.

Intercettare problematiche o difficoltà iniziali permette una gestione del disturbo più efficace e incisiva.

“Discuteremo anche delle opportunità che ci offre il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR). Vogliamo, in estrema sintesi, avviare un dialogo a 360gradi con tutti: più proficuo, più incisivo. Abbiamo bisogno di ritrovare fiducia, prossimità e certezza di approccio: semplice e centrato, efficace. Il 10 ottobre 2022 si terrà la Giornata mondiale della Salute mentale: noi non vogliamo rimanga una data fine a sé, bensì si traduca in uno stimolo per migliorare la qualità di vita di tutti noi”, conclude.

La Direzione ASST Valle Olona: “Con queste iniziative apriamo al territorio per avere momenti di incontro e confronto su una tematica che sta sempre più diventando prioritaria per la salute dei cittadini. Farsi conoscere e conoscersi è un dovere per una azienda sanitaria territoriale ma soprattutto è un momento di grande costruzione per le strategie future.”

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!