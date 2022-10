Nell'universo delle sostanze inquinanti occupa purtroppo un posto di rilievo. Meno se ne consuma e meno si inquina. Ma lei, la plastica, esige di essere smaltita come si conviene. Un passo significativo in questa direzione lo compierà il Comune di Cornaredo che installerà tra alcuni mesi una macchina mangia plastica all'ingresso del centro sportivo.

Nell'universo delle sostanze inquinanti occupa purtroppo un posto di rilievo. Meno se ne consuma e meno si inquina. Ma lei, la plastica, esige di essere smaltita come si conviene. Un passo significativo in questa direzione lo compierà il Comune di Cornaredo che installerà tra alcuni mesi una macchina mangia plastica all'ingresso del centro sportivo. E' il sindaco Yuri Santagostino a darne comunicazione rilevando anche quale sarà il suo funzionamento. "Sarà possibile inserire delle bottiglie - spiega in una nota - destinate al contenimento dei liquidi alimentari e in cambio si riceveranno dei punti su una app dedicata che consentirà di avere degli sconti presso le attività commerciali che aderiscono all'iniziativa". Insomma, non ne guadagnerà soltanto l'ambiente ma anche chi partecipa all'operazione. Santagostino ha promosso al riguardo una manifestazione d'interesse "A cui possono partecipare - spiega - le attività commerciali senza nessun costo".

