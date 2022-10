A Robecchetto torna la 'Festa d'Autunno'

Nelle vie centrali di Robecchetto con Induno, domenica 9 ottobre dalle ore 13.00, si svolgerà l’edizione 2022 della “Festa d’Autunno”, con attrazioni e intrattenimenti per adulti e bambini.

È un’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale e dai Commercianti, in collaborazione con diverse associazioni, con un programma ricco di eventi, tra questi: alle 13.00 pranzo prenotabile presso gli esercenti; dalle 14.30 intrattenimento danzante con la scuola “Dream To Dance”; laboratori creativi e gonfiabili; esibizione “From now on – Tu sei spettacolo”; yoga con Licia; gara di “tiramisù”; mostra “Meraviglie di Sicilia”; “Prova il tuo strumento” con l’accademia

musicale MpA. Inoltre, alle ore 17.00 si potrà degustare “l’aperitivo siciliano” e alle ore 18.00 partecipare all’inaugurazione dell’Associazione Trenino Blu in piazza della Libertà.

«Lo spirito di questa iniziativa organizzata in stretta collaborazione con i commercianti è quella di creare valide occasioni di aggregazione per tutte le fasce di età e vivere insieme il paese, con tante proposte che riempiranno la giornata. L’autunno è la stagione dei colori, della transizione e sarà bello potersi incontrare ancora una volta all’aperto», affermano il sindaco Giorgio Braga e il suo vice e assessore al Commercio Alessandro Mollica.

Particolarmente atteso sarà il “Mercatino dei Bambini” lungo via Umberto I, che, come spiega il sindaco, «avrà un taglio ambientale, perché si promuoverà l’importanza di riciclare e riutilizzare gli oggetti, da un lato per ridurre la produzione di rifiuti, dall’altro per dargli nuova vita». I bambini sono invitati a portare giocattoli, fumetti, figurine, libri, pupazzi, oggetti creati da loro per poi venderli o scambiarli con altri. La partecipazione è gratuita

ed è riservata ai bambini tra i 6 e i 14 anni. Gli interessati dovranno presentarsi alle ore 14.00 davanti al negozio “La Spoletta Creativa”.

La consigliera comunale di Civitas con deleghe alle Associazioni e al Commercio, Margarida Maria De Jesus, aggiunge: «In piazza del Popolo alle ore 19.00, ci sarà il concerto della “Shary Band”, per concludere all’insegna della musica la “Festa d’Autunno”.

