La BikeExchange-Jayco punta alla 'Tre Valli'

Un altro team che martedì punterà a vincere la Tre Valli con ragazze e ragazzi è la BikeExchange-Jayco del manager sudafricano Brent Copeland. Tra le sue vessillifere di scena nella Busto Arsizio – Varese ci sarà certamente Urska Zigart, passista-scalatrice slovena, fidanzata di Tadej Pogacar. Sicure partenti per il team di Copeland saranno la bergamasca figlia d’arte Arianna Fidanza, la spagnola Ane Santesteban e l’australiana Amanda Spratt. Quest’ultima conosce benissimo il percorso abitando a Gavirate in provincia di Varese. “Sugli strappi della Tre Valli – garantisce Copeland – Santesteban e Spratt possono fare selezione. Nel finale correranno all’attacco”. “La Tre Valli da direttore sportivo voglio vincerla anch’io”, tuona Davide Arzeni abitante a Cadrezzate in provincia di Varese, capo dello staff tecnico Valcar-Travel Service. Le punte della squadra azzurro-fucsia nella Tre Valli saranno Eleonora Camilla Gasparrini, Campionessa d’Italia delle under 23, e la velocista Chiara Consonni. “La gara – dice Arzeni – è molto adatta alla Gasparrini”. La Valcar schiererà, tra le altre, la passista veloce Ilaria Sanguineti, Federica Piergiovanni, Margaux Vigie (Francia), Elizabeth Stannard (Australia), che tutti chiamano “Lizzie”. È sorella del corridore professionista Robert Stannard. “Elizabeth Stannard – rivela Arzeni – alla Tre Valli sarà il nostro jolly anche perché abita in provincia di Varese, il fattore campo è dalla sua parte”.

