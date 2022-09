Elezioni: errore in una sezione. "Stop alle illazioni"

Premesso che il Comune non ha alcuna competenza nel procedimento elettorale dal momento della consegna dei seggi (sabato) fino al momento della riconsegna delle buste chiuse e sigillate da parte dei presidenti di seggio (domenica notte/lunedì mattina), è emerso - subito dopo lo spoglio dei voti delle elezioni politiche - un evidente errore nella compilazione delle tabelle di scrutinio in una delle sezioni di seggio.

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - Premesso che il Comune non ha alcuna competenza nel procedimento elettorale dal momento della consegna dei seggi (sabato) fino al momento della riconsegna delle buste chiuse e sigillate da parte dei presidenti di seggio (domenica notte/lunedì mattina), è emerso - subito dopo lo spoglio dei voti delle elezioni politiche - un evidente errore nella compilazione delle tabelle di scrutinio in una delle sezioni di seggio. Ciò ha comportato un'errata attribuzione dei voti tra i partiti della coalizione di centrodestra. Le autorità preposte al controllo delle operazioni di voto, investite della vicenda, si adopereranno per correggere l'errore materiale nei modi e nei tempi previsti dalla legge. Intendiamo ringraziare gli uffici comunali per il lavoro svolto e i presidenti, gli scrutatori e i segretari di seggio, che si sono messi a disposizione per le elezioni. Chi lavora può sbagliare, specialmente in un contesto notturno di grande stanchezza, dopo 16 ore di lavoro alle spalle. Ciò che è importante sottolineare è che il processo elettorale si è svolto, come sempre, nella più ampia e totale trasparenza, correttezza e limpidezza, e che ogni illazione in merito, oltre a essere palesemente infondata e in mala fede, l'onorabilità e la professionalità dei soggetti chiamati in causa.

