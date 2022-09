Arriva la 'Casa dell'Acqua'

Sono iniziati i lavori per predisporre l'installazione di una 'Casa dell'Acqua' a Cuggion, tra via Concordato e via Leopardi.

La notizia era attesa e sicuramente molto richiesta dai cittadini, ora sta per diventare realtà. Sono iniziati i lavori per predisporre l'installazione di una 'Casa dell'Acqua' a Cuggion, tra via Concordato e via Leopardi. L'intervento è coordinato dal Comune: "Finalmente stiamo andando a realizzare anche quest'opera per i cittadini", ci conferma l'assessore Sandro Guzzini. La struttura sarà gestita da CAP HOLDING. Le tempistiche di intervento e posizionamento son di pochi mesi, per cui probabilmente per Natale sarà installata e attiva.

Non ci sono al momento certezze su come il Comune e l'ente per l'acqua gestiranno l'accesso alla struttura, ma normalmente, strutture di questo tipo prevedono il prelievo di acqua naturale libero e gratuito, mentre l’acqua frizzante è riservata ai soli residenti in paese, riconosciuti attraverso la carta CRS/CNS (tessera sanitaria). Ogni utente verrebbe abilitato per avere a disposizione 12 litri a settimana di acqua frizzante.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!