A Inveruno c’è una nuova realtà sportiva: si chiama Inveruno Football Club ed è già attiva da inizio settembre. Fondata da tre giovani inverunesi – Davide Garagiola, Emanuele Garavaglia e Filippo Lombardo – il progetto nasce nella loro mente a inizio pandemia, nel marzo 2020, in seguito a un’esigenza: per giocare a calcio amatoriale, dovevano tutti recarsi fuori paese, mentre comuni vicini - come Ossona, Magenta, Mesero o Arconate - avevano già la loro realtà sportiva. E’ per questo che a gennaio 2022 i tre iniziano a informarsi e a fare riunioni anche con il sindaco Sara Bettinelli per capire come fare a dare vita alla propria associazione sportiva. “Siamo una società che parte da zero e che vuole semplicemente giocare a calcio, divertendosi – spiega Garagiola – Abbiamo voluto distinguerci dall’Accademia Inveruno anche con i colori: i nostri sono grigio – blu con un leopardo al centro dello stemma, per riprendere il simbolo che c’è sul gonfalone del paese”. “Siamo iscritti all’AISA, il campionato del calcio amatoriale. Al momento abbiamo 26 iscritti di età variabile dai 18 fino ai 50 anni di età, ma non ci sono limiti per noi. Gli appuntamenti settimanali sono due: allenamento il martedì al campo Rancilio di Parabiago e partita il venerdì. Il nostro mister è Roberto Vita, ora il campionato partirà il 7 ottobre e siamo molto carichi. Il nostro obiettivo è crescere come numeri e come società, ma il nostro scopo primario rimarrà sempre l’aggregazione in nome dello sport”. Maggiori informazioni su Instagram digitando @inverunofc.

