Una domenica all’insegna del divertimento arricchita dai sorrisi dei ragazzi e delle ragazze che animano le società sportive cassanesi, questa la sintesi dell’evento 'Gioca lo Sport 2022'. Protagoniste assolute le società sportive che hanno avuto la possibilità di presentarsi ai cittadini che hanno partecipato alle loro attività, organizzate per l’occasione, e a tutti coloro che sono passati per avere informazioni o per semplice curiosità. Un Open Day comunitario con oltre 21 stand presidiati da volontari, atleti e responsabili all’interno del parco più frequentato per coloro che cercano svago, ampi spazi per l’allenamento e la tranquillità per tutta la famiglia immersi nel verde.

In prima linea anche l’Avis sezione Cassanese con il proprio stand che a fine giornata ha raccolto 5 potenziali iscritti, che si potranno trasformare in donatori effettivi; uno dei risultati migliori ottenuti confermato dai Volontari presenti. Alla giornata hanno partecipato all’incirca 2000 persone che hanno potuto vedere gli sport di squadra come il Basket, il Calcio, la Pallavolo e la Pallamano, passando per le arti marziali arrivando fino alle discipline singole. Lampante la soddisfazione del presidente della consulta sportiva Matteo Mambrin, dei dirigenti e dell’assessore Luisa Savogin che hanno lavorato in simbiosi per ottenere questo risultato. L’assessore allo sport Luisa Savogin ha dichiarato: “Dopo un lungo e sofferto stop durato due anni, causa pandemia, ci siamo finalmente ritrovati senza restrizioni sanitarie a divertirci e a riscoprire la bellezza di praticare lo sport. Nella nostra città esiste la cultura dello sport. Lo sport è vitale per le persone di ogni età, per i giovani perché impegna fisico e mente e negli sport di squadra, vivere lo spogliatoio è una delle esperienze più divertenti e formative che si possono avere in età giovanile, e anche per i “meno giovani” che sempre più amano curare la loro salute ed il loro aspetto fisico e lo trovano anche un ottimo metodo per fondare nuovi gruppi che alla fine sfociano in nuove amicizie con gli stessi obbiettivi.

Lo sport favorisce una miglior percezione dei nostri limiti inoltre è bellezza e grazia, non solo perché ci tiene in forma, ma anche per i movimenti stessi della disciplina e non pensiamo solo alla danza ma immaginiamo anche la fluidità e la leggerezza di un gol, piuttosto che un movimento di arti marziali”. Andrea Pisani, capogruppo lista civica Poliseno, ha aggiunto: “Ringrazio tutte le società intervenute durante la giornata, il numero cospicuo di partecipanti con il loro impegno e soddisfazione per la pratica sportiva testimoniano la grande voglia di tornare all’attività motoria. Il successo di questa giornata deve essere d’esempio per una continua e sempre migliore collaborazione tra il Comune e il terzo settore per offrire alla cittadinanza servizi utili per il benessere psico-fisico.

L’offerta che Cassano Magnago offre agli sportivi, siano essi giovani o già grandi, è assolutamente all’avanguardia per la qualità e la varietà di discipline presenti sul Territorio.”

