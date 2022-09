Il Comune di Magenta organizza, insieme a tante realtà associative che si occupano di bambini e ragazzi e di tematiche educative, la quarta edizione della Festa della Famiglia. L’appuntamento è per domenica 18 settembre in Villa Colombo.

Il Comune di Magenta organizza, insieme a tante realtà associative che si occupano di bambini e ragazzi e di tematiche educative, la quarta edizione della Festa della Famiglia. L’appuntamento è per domenica 18 settembre in Villa Colombo, con un ulteriore momento il 30 settembre. “Celebriamo la famiglia, che è il centro della nostra azione amministrativa, con una festa che coinvolgerà bambini e adulti tra giochi, letture, merende, musica e tanti momenti di condivisione e socializzazione, ma anche di riflessione”, spiega l’assessore alle Politiche per la Famiglia, Mariarosa Cuciniello. Tema dell’appuntamento di quest’anno è il viaggio analizzato tra incontri, attività, convegni con esperti. Tra questi ultimi si segnala in particolare l’incontro con Linda Nadjesda Monaco, Family Travel Blogger, protagonista, con la psicologa e psicoterapeuta Chiara Crivelli, dell’appuntamento ‘Consigli per il Viaggio. La famiglia influencer: alla scoperta dei social’ di domenica 18 settembre alle 17. E poi don Claudio Burgio: con quest’ultimo, fondatore dell’associazione Kayros e cappellano dell’istituto penale minorile ‘Cesare Beccaria’ di Milano, e con Daniele Casini, educatore e vice direttore della Coop. Albatros si tratterà il tema ‘L’emergenza educativa e i bisogni dei giovani nel nostro tempo. Come le famiglie possono essere ancora una risorsa?’. Tante le realtà coinvolte: La tribù degli Zoccoli, Centro Culturale Don Cesare Tragella, Via Libera, Dedalus, Famiglie per l’accoglienza, Comin, Calicantus Famiglie Adottive, Agesci, Biblioteca comunale Oriana Fallaci.

