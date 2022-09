10 mila 907 studenti in classe

Sono stati 10 mila 907 (erano 10 mila 971 12 mesi fa) gli studenti di Legnano, dalle scuole dell’infanzia alle secondarie di secondo grado, ad essere tornati in aula con l’inizio dell’anno scolastico.

Sono stati 10 mila 907 (erano 10 mila 971 12 mesi fa) gli studenti di Legnano, dalle scuole dell’infanzia alle secondarie di secondo grado, ad essere tornati in aula con l’inizio dell’anno scolastico. Sono 529 le classi in cui la popolazione scolastica legnanese sarà divisa. Il numero più cospicuo di iscritti è nel blocco infanzia-primaria-secondaria di primo grado, raccolti nei quattro istituti comprensivi cittadini che totalizzano 4mila 247 fra studenti e alunni (erano 4mila 199 nel 2021). Il più numeroso è quello di via dei Salici con 1.256 (distribuiti in 61 classi), di cui 429 alle Dante Alighieri, 299 alla Mazzini, 339 alle Rodari e 189 alla scuola dell’infanzia Collodi. Segue il comprensivo Manzoni con 1.140 (50 classi), di cui 417 alle Tosi, 508 alle Manzoni, 125 alle Pascoli e 90 alla scuola dell’infanzia Frank. L’istituto comprensivo Bonvesin della Riva ne conta 1.089 (erano 1.016 l’anno scorso con 52 classi di cui 464 alla Bonvesin, 205 alle De Amicis, 210 alle Don Milani e alla scuola dell’infanzia di via Cavour. L’istituto comprensivo Carducci conta 762 fra studenti e alunni (erano 764 l’anno scorso) per 37 classi di cui 197 alle Carducci, 198 alle Toscanini, 160 alle Deledda e 207 alle Montalcini. Si attesta sopra quota 4 mila il numero di iscritti alle scuole superiori statali, pari a 4 mila 61, divisi in 213 classi. L’istituto cittadino con più iscritti è il Bernocchi con 1.565 studenti per 80 classi, segue l’istituto Dell’Acqua con 1.168 studenti in 76 classi. Per entrambe le realtà i numeri complessivi inglobano anche i serali: 36 studenti alle Bernocchi e 373 Dell’Acqua. Il liceo Galilei si assesta a 1.328 studenti divisi in 57 classi. Venendo alle scuole paritarie 919 sono gli iscritti alle scuole dell’infanzia, 460 gli iscritti alle primarie, 372 alle secondarie di primo grado e 533 alle secondarie di secondo grado. Lo Ial Lombardia totalizza 315 iscritti.

