A Vanzaghello una campagna di screening ecodoppler carotideo. "La prevenzione è fondamentale e importante - dicono dal Comune".

L’Amministrazione comunale di Vanzaghello ha recepito una proposta dell’Associazione di Diagnostica Vascolare Onlus (Adiva) rivolta a tutti i vanzaghellesi di età compresa tra i 60 e gli 80 anni, specialmente se in presenza di fattori di rischio (diabete, ipertensione, fumo, dislipidemia, ecc...) e non già in cura. Ecco, allora, una campagna di screening gratuita da svolgersi mediante l’esecuzione dell’esame ecodoppler delle carotidi soprattutto su persone che non hanno mai effettuato questo esame. L’iniziativa sarà presentata con una conferenza pubblica che si terrà il 30 settembre alle 21, presso la sala consiliare del Centro Civico di piazza Pertini. Per prenotare l’esame di screening telefonare dal 3 al 7 ottobre all’ufficio URP allo 0331/308926 il mattino dalle alle 12.30. Gli esami si svolgeranno presso il Centro Civico dal 10 ottobre al 15 dicembre.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!