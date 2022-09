Prende il via il 13 settembre la terza edizione della rassegna letteraria 'Autunno tra le righe', nuovo importante appuntamento con la letteratura dopo BA Book, organizzato dall'Amministrazione comunale di Busto Arsizio, in collaborazione con il 'tavolo' letteratura e la regia della Biblioteca Comunale di Busto Arsizio 'G. B. Roggia'.

Prende il via il 13 settembre la terza edizione della rassegna letteraria 'Autunno tra le righe', nuovo importante appuntamento con la letteratura dopo BA Book, organizzato dall'Amministrazione comunale di Busto Arsizio, in collaborazione con il 'tavolo' letteratura e la regia della Biblioteca Comunale di Busto Arsizio 'G. B. Roggia'. La rassegna riunisce autori locali e non in un ricchissimo calendario che si concluderà il 25 ottobre. Undici gli appuntamenti, suddivisi tra martedì e venerdì. Si spazierà dal romanzo storico, al giallo, dalla saggistica alla biografia, dall’arte alla storia locale. Una programmazione varia e di qualità che testimonia la continuità dell’azione sul fronte della promozione della lettura da parte dell’Assessorato alla Cultura. Gli incontri si terranno presso la Sala Monaco della biblioteca con con un’unica eccezione: venerdì 16 settembre la presentazione del libro 'Al di qua del fiume' sulla storia di Crespi d'Adda si terrà nella sala conferenze del Museo del Tessile. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

