Cercasi 'Nonno Vigile'

L’Amministrazione comunale di Magnago cerca nuovi volontari che aiuteranno il lavoro di sorveglianza degli agenti della Polizia locale all'entrata ed uscita dalle scuole.

L’Amministrazione comunale di Magnago cerca nuovi volontari che aiuteranno il lavoro di sorveglianza degli agenti della Polizia locale all'entrata ed uscita dalle scuole cittadine ed eventualmente agli ingressi dei cimiteri. Per partecipare al progetto occorrono i seguenti requisiti: essere uomini o donne, pensionati e non, residenti a Magnago e Bienate; essere liberi da altri impegni. Essendo un servizio di volontariato è completamente gratuito. Il volontario sarà assicurato con spesa a carico dell'Amministrazione comunale contro i rischi di infortunio, in cui potrebbe incorrere in servizio od in itinere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni affidate. Il volontario verrà dotato di cappello, paletta bianca e rossa, pettorina nel periodo estivo e giubbotto nel periodo invernale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!