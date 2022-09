Ticino: deflusso minimo a 17 mc/s

A seguito della richiesta del Consorzio del Ticino di mantenere sino al 15 settembre il deflusso minimo vitale (DMV) in Ticino pari a 17 mc/s, Regione Lombardia di concerto con Regione Piemonte ha convocato, nel pomeriggio del 31 agosto scorso, tutti gli enti interessati.

A seguito della richiesta del Consorzio del Ticino di mantenere sino al 15 settembre il deflusso minimo vitale (DMV) in Ticino pari a 17 mc/s, Regione Lombardia di concerto con Regione Piemonte ha convocato, nel pomeriggio del 31 agosto scorso, tutti gli enti interessati. Alla luce degli esiti dei monitoraggi ambientali effettuati la richiesta avanzata dall’ente regolatore del Lago Maggiore è stata accolta: dal primo settembre quindi è stato appunto rilasciato un DMV pari a 17 mc/s, che soltanto dal prossimo 16 settembre passerà a 31 mc/s. A fronte di tale risultato è subentrata l’imposizione da parte del Consorzio del Ticino di una nuova riduzione del deflusso dalla Miorina a 60 mc/s, dovuta alle scarse piogge di questi giorni a dispetto delle previsioni e alla situazione del sistema Lago Maggiore ad un livello di circa – 31 cm, con le conseguenti diminuzioni di portata a tutte le utenze irrigue. Per quanto riguarda il reticolo gestito dal Consorzio Est Ticino Villoresi, non potendo ridurre oltre il Canale Villoresi (4.5 mc/s), la diminuzione richiesta ha interessato il Naviglio Grande. Dalla prima mattina di giovedì 1 settembre quest'ultimo è passato da 37 mc/s a circa 17 mc/s.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!