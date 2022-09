Bettinelli 'lancia' la campagna

Il Centro Sandro Pertini (via dei Salici) di Legnano venerdì 2 settembre ospiterà Sara Bettinelli e diversi amministratori locali che la sostengono nel voto del 25 settembre.

Un appuntamento ufficiale, un momento istituzionale e informale al tempo stesso, per presentare la propria candidatura alla Camera dei Deputati. Il Centro Sandro Pertini (via dei Salici) di Legnano venerdì 2 settembre ospiterà Sara Bettinelli e diversi amministratori locali che la sostengono nel voto del 25 settembre.

Tra gli altri presenzieranno Lorenzo Radice (sindaco di Legnano), Giuseppe Pignatiello (sindaco di Castano Primo), Yuri Santagostino (sindaco di Cornaredo) e Moreno Agolli (sindaco di Arluno).

Un'occasione per giornalisti e politici del territorio, ma anche per i cittadini, per poter incontarre direttamente la candidata e confrontarsi con lei in vista del voto.

