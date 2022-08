Filippo Magnini inaugura la piscina

Inaugurazione della nuova piscina comunale 'Anna Frank' di Abbiategrasso in via alla Conca 13. E per l'appuntamento, in programma domenica 4 settembre alle 10.30, ecco che saranno presenti il campione di nuoto Filippo Magnini e i campioni paralimpici Alberto Amodeo e Simone Barlaam.

Inaugurazione della nuova piscina comunale 'Anna Frank' di Abbiategrasso in via alla Conca 13. E per l'appuntamento, in programma domenica 4 settembre alle 10.30, ecco che saranno presenti il campione di nuoto Filippo Magnini e i campioni paralimpici Alberto Amodeo e Simone Barlaam. Più nello specifico, la giornata vedrà, appunto, alle 10.30 l'inaugurazione, la conferenza stampa e il taglio del nastro alla presenza delle autorità, di Magnini e di Aquamore, la società incaricata della gestione degli impianti; quindi alle 11.30 buffet con visite guidate del centro e alle 14 planning attività gratuite (su prenotazione) NL: 14-17.30 in 3 corsie, attività baby games dalle 14 alle 17 da svilupparsi in 1 corsia della Natatoria e in vasca didattica, vasca gym 4 mini lezioni da 30 minuti (partenza alle 14.30 e fine alle 16.30). Lunedì 5 settembre, poi, ci sarà l'inizio delle attività.

