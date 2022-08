Vanzago: la candidata Bettinelli incontra i cittadini

Sono iniziati gli incontri con i cittadini della candidata alla Camera Sara Bettinelli. Prima tappa, mercoledì 24 agosto: Vanzago.

Sono iniziati gli incontri con i cittadini della candidata Sara Bettinelli, in lista nel collegio uninominale Lombardia 05. Prima tappa Vanzago, dove la Bettinelli ha avuto un primo contatto diretto con il territorio che andrà a rappresentare. In una piazza mercato animata nonostante il caldo di fine estate, Sara incontrato i cittadini. Si è presentata e ha ascoltato le voci dei presenti, accogliendo le motivazioni di ognuno, le proposte, le richieste e anche le critiche.

“E’ fondamentale incontrare la gente perché i progetti e le proposte nascono dal confronto, dalla comprensione di quelle che sono le necessità e dalla condivisione delle idee. Sono qui oggi per costruire il nostro futuro insieme!”

