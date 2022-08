A Mind apre il Galeazzi

Mind si apre a nuove realtà: il nuovo pronto soccorso unificato dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio entrerà in funzione lunedì 22 agosto alle ore 00.01.

Il futuro tecnologico, sanitario, di ricerca e svago di Milano apre dove la ripresa della città è iniziata. Nell'area dove si svolse Expo Milano 2015 sempre più eccellenze stanno trovando posto.

Apre il nuovo ospedale Galeazzi: era stato annunciato, ora è realtà. C’è la data ufficiale in cui tornerà operativo il pronto soccorso milanese che chiude i battenti nel precedente distretto di Comasina per aprire invece a MIND Milano, il nuovo quartiere di Milano dove ci fu Expo.

Nel contesto dell’avvio delle attività, presso MIND Milano Innovation District, del nuovo IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio (Gruppo San Donato), l’azienda ha reso noto che lunedì 15 agosto alle ore 23.59 chiuderanno definitivamente i pronto soccorso dell’IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, sito in via Riccardo Galeazzi 4 e dell’Istituto Clinico Sant’Ambrogio, sito in via Luigi Giuseppe Faravelli 16. Il nuovo pronto soccorso unificato dell’IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio entrerà in funzione lunedì 22 agosto alle ore 00.01, in via Cristina Belgioioso 173 a Milano. Sarà possibile accedere al pronto soccorso dagli ingressi denominati Cargo 8 e Cargo 10.

A partire dal 22 agosto tutte le attività ambulatoriali e chirurgiche verranno programmate nel nuovo IRCCS Ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio a MIND e contemporaneamente cesseranno definitivamente nei due ospedali IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi e Istituto Clinico Sant’Ambrogio.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!