Legambiente: sede 'provvisoria'

Il Circolo di Legambiente di Nerviano potrà contare su un quartier generale provvisorio presso un locale nella ex scuola elementare di via dei Boschi.

Il temporale dello scorso 26 luglio lo ha reso inagibile e bisognoso di ristrutturazione. In attesa di poter tornare a disporre della sua sede storica, il Circolo di Legambiente di Nerviano potrà contare su un quartier generale provvisorio. L'amministrazione comunale retta dal sindaco Daniela Colombo gli ha infatti assegnato un locale nella ex scuola elementare di via dei Boschi in luogo di quella di via Circonvallazione nel complesso dell'ex meccanica attualmente fuori uso. Questo "attesa- si legge nella delibera - la necessità di assicurare una sere temporanea all'associazione. La nuova destinazione ospiterà il sodalizio nervianese "fino alla sistemazione della copertura dell'edificio dove è situata la sede originaria".

