Manutenzione straordinaria alloggi comunali

La giunta comunale di Legnano, su proposta dell’assessore alle Opere pubbliche Marco Bianchi, ha approvato il progetto esecutivo per il recupero di 16 alloggi Sap a oggi sfitti per carenze manutentive. L’importo dell’intervento è pari a 515 mila euro, di cui oltre 498 mila coperti da un finanziamento di Regione Lombardia. Gli alloggi comunali, identificati a seguito di sopralluoghi eseguiti negli alloggi sfitti e di un confronto con l’ufficio dei Servizi socio-assistenziali, si trovano negli stabili di viale Cadorna 101 (3), via Montanara 4 (1), via Genova 96 (3), via Gaeta 16 (1), via Menotti 59 (3), corso Sempione 75 (1) e via D’Azeglio 66 (4). Questi lavori rientrano negli interventi per le Politiche abitative e dei servizi abitativi pubblici deliberati lo scorso anno dalla giunta comunale e che puntavano, fra le diverse azioni, sul recupero del patrimonio comunale. Nel 2021 erano circa una quarantina gli alloggi comunali sfitti; quando saranno completate queste manutenzioni, considerati gli interventi già svolti in questi mesi, il numero di case di proprietà comunale sfitte sarà nell’ordine di poche unità. I lavori dovranno essere avviati entro l’anno e conclusi nel 2023.

