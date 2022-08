Anziana soccorsa in centro dalla Polizia locale

Nella prima mattina di oggi (giovedì 4 agosto), in piazza Morelli a Legnano, due agenti del comando cittadino della Polizia locale si sono imbattuti in un'anziana che versava in stato confusionale e che mostrava una ferita al braccio sinistro, conseguenza dell’urto con una balaustra avvenuto in bicicletta.