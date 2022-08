'Il Pagante' apre la Festa della Birra

Arconate si prepara ad accogliere ‘Il Pagante’. Il gruppo musicale milanese, in cima alle classifiche con la hit ‘Devastante’, aprirà, infatti, la Festa della Birra.

Arconate si prepara ad accogliere ‘Il Pagante’. Il gruppo musicale milanese, in cima alle classifiche con la hit ‘Devastante’, aprirà, infatti, la Festa della Birra. L’appuntamento è per giovedì 1° settembre alle 21.45 al campo sportivo di Via Delle Vittorie. Il concerto sarà a ingresso gratuito e senza prenotazione. I cancelli apriranno alle 19, mentre il punto ristoro sarà attivo dalle 19.30. Prima e dopo il concerto de ‘Il Pagante’ salirà sul palco Dj Panico. “Dopo il grande successo della festa patronale, un altro big arriva ad Arconate – annuncia l’assessore delegato agli Eventi, Francesco Colombo - Con ‘Il Pagante’ a ingresso gratuito al campo sportivo apriremo col botto una delle più divertenti ed esaltanti Feste della Birra di sempre. Sarà una serata bellissima, che ancora una volta proietta il nostro paese come uno dei centri più vivi e frizzanti dell’Altomilanese. Ma la manifestazione non si limita al concerto de 'Il Pagante': venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 settembre ci si sposta nella tensostruttura coperta del campo sportivo per le altre tre serate in programma. A breve annunceremo gli altri artisti”.

