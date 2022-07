‘Aperifesta d’estate’ per il Servizio di Formazione all’Autonomia ‘L’aurora’ di Inveruno: venerdì 22 luglio, presso palazzo Clerici di Cuggiono.

‘Aperifesta d’estate’ per il Servizio di Formazione all’Autonomia ‘L’aurora’ di Inveruno: venerdì 22 luglio, presso palazzo Clerici di Cuggiono, si è svolto un aperitivo e un momento di condivisione per conoscere e condividere il percorso della struttura. I ragazzi dello SFA hanno presentato un una splendida mostra itinerante per illustrare il progetto dal titolo ‘L’incontro’ che ha avuto come punto di partenza la famosa narrazione ‘Il Piccolo Principe’ di A. Saint Exupery. Questo libro ha dato la possibilità ai ragazzi dello Sfa di riflettere sulle loro capacità comunicative, relazionali e personali e ha offerto tanti spunti su temi attuali e di interesse per le autonomie personali. Ogni settimana sono state realizzate delle interviste legate all’ argomento del capitolo del libro letto. I giovani hanno incontrato una scrittrice per capire come nasce un libro; dei docenti per imparare come farsi ascoltare; un’ allenatrice a cui è stato domandato perchè è importante chiedere a ciascuno solo quello che può dare; due volontari per riflettere insieme sul significato del tempo libero; un sacerdote e un medico per approfondire il significato del prendersi cura; un amico di lunga data per confrontarsi sull’amicizia. I ragazzi de ‘L’aurora’ hanno realizzato personalmente oggetti, interviste, filmati e cartelloni che hanno caratterizzato la mostra.

