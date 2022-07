È di 503.500 euro lo stanziamento approvato dalla giunta della Regione Lombardia per le attività anti-sismiche svolte dai 202 Comuni lombardi che sono classificati in zona 2 (rischio medio-alto) e anche 3 (rischio medio-basso).

È di 503.500 euro lo stanziamento approvato dalla giunta della Regione Lombardia per le attività anti-sismiche svolte dai 202 Comuni lombardi che sono classificati in zona 2 (rischio medio-alto) e anche 3 (rischio medio-basso). Lo prevede, in particolare, la delibera proposta dall’assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni. “Regione Lombardia – ha spiegato l’assessore – ha deciso così di sostenere anche quest’anno i Comuni a rischio sismico. In questo modo dimostra, ancora una volta, particolare attenzione alla sicurezza dei cittadini”. La giunta regionale ha inoltre stabilito i criteri e le modalità per l’assegnazione dei contributi finanziari. Sono previste risorse massime differenziate per le 57 amministrazioni comunali che si trovano in zona sismica 2 e anche per le 145 che ricadono in zona sismica 3. “Lo stanziamento approvato – ha continuato – garantisce innanzitutto continuità all’azione di sostegno dei Comuni. È infatti importante sostenere gli enti locali anche nelle spese effettuate nelle attività anti-sismiche per eseguire, ad esempio, manutenzioni, verifiche tecniche, procedure amministrative e gestione delle pratiche edilizie”. “Le risorse regionali infine – ha concluso l’assessore – saranno assegnate tramite bando”. Il termine per la presentazione domande, in ogni modo, è previsto per il 28 ottobre 2022.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!