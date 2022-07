Neutalia: Nerviano si astiene

Per ora ci asteniamo, poi si vedrà. L'Amministrazione comunale di Nerviano retta dal sindaco Daniela Colombo sceglie una posizione attendista rispetto alla nuova società Neutalia che raccoglierà sotto il suo ombrello anche Accam.

Per ora ci asteniamo, poi si vedrà. L'Amministrazione comunale di Nerviano retta dal sindaco Daniela Colombo sceglie una posizione attendista rispetto alla nuova società Neutalia che raccoglierà sotto il suo ombrello anche Accam. "Questa nuova società potrebbe avere anche delle potenzialità per il futuro - dichiara il primo cittadino - ma scegliamo di astenerci rispetto alla sottoscrizione dell'aumento di capitale di Accam e a questo nuovo corso perchè non abbiamo avuto parte in questa scelta, quindi nella prossima assemblea del 29 luglio ci asterremo, crediamo sia prudente mantenere questa linea in attesa di valutare se questa società possa essere un'opportunità". Sulla svolta Neutalia non si dichiara invece particolarmente convinto l'ex primo cittadino Massimo Cozzi che, dai banchi dell'opposizione, sfodera le sue perplessità partendo dalla tormentata vicenda dell'inceneritore di Borsano che, dice, "E' un impianto obsoleto, soggetto in questi anni a numerosi incidenti, potenzialmente inquinante e dannoso per la salute a detta di alcuni cittadini della zona". Cozzi mette in campo anche una componente economica aggiungendo che "la nuova società si dovrà accollare i debiti di Accam che, solo nel 2020, ammontavano a 6 milioni e 959 mila euro". L'ex sindaco del municipio dell'ex Monastero degli Olivetani, però, non ha esaurito a questo punto l'elenco dei suoi elementi di scetticismo. "A quanto sembra è previsto uno sconto sull'incenerimento per quanto concerne i rifiuti solidi ospedalieri - ha aggiunto - non vorremmo che questo portasse all'arrivo di rifiuti da fuori e che il territorio dovesse pagare i costi di questo scenario". Antonella Forloni, dai banchi dell'opposizione, non si dice però persuasa della scelta compiuta dalla giunta: "astenersi non è una posizione - ha concluso - e questa iunta dovrebbe invece esprimere una posizione chiara sul progetto".

