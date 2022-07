Smart Eyewear Lab per gli occhiali del futuro

EssilorLuxottica e il Politecnico di Milano danno vita al primo Smart Eyewear Lab, un centro di ricerca congiunto per progettare gli occhiali intelligenti del futuro, a partire dagli smart glasses.

EssilorLuxottica e il Politecnico di Milano danno vita al primo Smart Eyewear Lab, un centro di ricerca congiunto per progettare gli occhiali intelligenti del futuro, a partire dagli smart glasses. L’accordo di collaborazione prevede un investimento di oltre 50 milioni di euro. Il progetto è stato illustrato oggi alla presenza dell’assessore regionale all’Innovazione Fabrizio Sala, intervenuto su delega del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. Con lui il Rettore del Politecnico Ferruccio Resta e il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao. Inoltre, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala e del presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica, Francesco Milleri. L’EssilorLuxottica Smart Eyewear Lab avrà una durata iniziale di cinque anni e impiegherà a regime oltre 100 tra ricercatori e scienziati. Questi lavoreranno a stretto contatto tra loro in uno spazio dedicato all’interno del futuro Parco dei Gasometri, nell’area di Bovisa a Milano. Il laboratorio ospiterà attività di ricerca e sviluppo per la prossima generazione di occhiali connessi, integrando tecnologie digitali con competenze di bioingegneria, fisica della materia e intelligenza artificiale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!