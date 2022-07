Olimpiadi 2026: obiettivo nuovo mezzo aereo

Il progetto ‘Advanced Air Mobility’, per lo sviluppo di nuovi concetti di mobilità aerea avanzata e sostenibile, sbarca ad ‘Airshow 2022’. Olimpiadi 2026: obiettivo è presentare un nuovo mezzo di trasporto aereo.

Il progetto ‘Advanced Air Mobility’, per lo sviluppo di nuovi concetti di mobilità aerea avanzata e sostenibile, sbarca ad ‘Airshow 2022’, il Salone aerospaziale di Farnborough, alle porte di Londra, dove il sottosegretario regionale con delega a Rapporti con le delegazioni internazionali, Alan Christian Rizzi, il 19 luglio ha presentato l’iniziativa agli stakeholder del settore. “L’obiettivo – ha detto Rizzi – è presentare un nuovo mezzo di trasporto aereo in occasione delle Olimpiadi 2026. Regione Lombardia crede molto nell’Advanced Air Mobility, per la quale abbiamo siglato protocolli d’intesa con Lombardia Aerospace Cluster e con Enac. Perché per rendere operativo questo progetto occorre sviluppare know-how e tecnologie. Ma anche un percorso normativo e infrastrutturale. Si tratta di offrire nuovi servizi di mobilità per le persone e le merci. Abbattendo dunque i tempi di percorrenza”. La Advanced Air Mobility è un concetto tecnologico e operativo in fase di sviluppo. Il fine è consentire il trasporto di persone, merci, forniture, medicali e abilitare nuove tipologie di sevizi. Ciò attraverso l’utilizzo di velivoli elettrici, particolarmente innovativi e sostenibili, in prevalenza a decollo e atterraggio verticale (denominati VTOL – vertical take off landing), instradati in corridoi aerei dedicati ai loro spostamenti. Attività in grado di ottimizzare i tempi di viaggio e ridurre i consumi e le emissioni. “Il Farnborough International Airshow – ha proseguito Rizzi – sta ospitando molte aziende che operano nel nostro territorio. Regione Lombardia è concretamente accanto a un settore di grande innovazione che andrà a incidere anche sulla qualità della vita dei cittadini”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!