Corso base Protezione Civile

Il Comitato di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile della Città metropolitana di Milano comunica l’apertura delle iscrizioni al corso base per operatori volontari di PC 'A1' destinato a volontari di protezione civile. Il numero di posti disponibili è di 150. Il corso, in modalità FAD, si terrà online tra il 14 e il 28 settembre. Per poter partecipare è richiesta OBBLIGATORIAMENTE la presenza in videoconferenza durante entrambe le date (14 settembre e 28 settembre) in orario serale. Maggiori dettagli sulle modalità di fruizione verranno fornite con apposita mail del Tutor e dalla Segreteria FAD sette giorni circa prima dell’inizio del corso. Le iscrizioni rimangono aperte fino alle 24 di venerdì 29 luglio, salvo chiusura anticipata per il raggiungimento del numero massimo.

