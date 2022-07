Due ematologi varesini su riviste internazionali

Due medici di Varese protagonisti a livello internazionale, grazie alla pubblicazione di studi importantissimi su due delle riviste scientifiche più famose al mondo.

Due medici di Varese protagonisti a livello internazionale, grazie alla pubblicazione di studi importantissimi su due delle riviste scientifiche più famose al mondo: l'American Journal of Hematology e il Journal of Clinical Oncology. Marco Salvini e Michele Merli hanno rispettivamente condiviso con la comunità scientifica internazionale, una ricerca sulla risposta immunitaria alla vaccinazione anti Covid-19 in pazienti con neoplasie ematologiche e i risultati di una ricerca effettuata su pazienti affetti da linfomi non-Hodgkin indolenti e infezione attiva da virus dell’epatite C.

