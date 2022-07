Da domani il grande caldo

Italia ancora al margine dell'ondata di calore, per la nostra Penisola il 'clou' del caldo arriverà da domani, mercoledì 20 luglio, e dalle proiezioni attuali potrebbe durare per molti giorni.

L'Europa 'brucia': siamo al picco dell'ondata di calore su Inghilterra, Francia e Mediterraneo occidentale, con valori termici che raggiungeranno livelli anomali su molte località europee, per poi calare da domani.

Italia ancora al margine dell'ondata di calore, per la nostra Penisola il 'clou' del caldo arriverà da domani, mercoledì 20 luglio, e dalle proiezioni attuali potrebbe durare per molti giorni.

Veniamo al dettaglio della nostra Penisola per la giornata odierna:

Al #Nord poche le novità, cielo sereno o poco nuvoloso, con fenomeni temporaleschi in sviluppo su rilievi alpini soprattutto nordoccidentali, nelle ore centrali della giornata. Temperature con picchi tra i 34-36°c in Pianura Padana e localmente superiori, con aumento anche dei tassi di umidità e della sensazione di disagio.

Al #Centro cielo sereno o poco nuvoloso, formazioni cumuliformi su rilievi Appenninici che raramente daranno origine a fenomeni di rilievo. Temperature con picchi tra i 36 e i 38° o localmente superiori, nelle zone interne di Toscana, Lazio e Umbria, anche qui tassi di umidità in aumento e con essi la sensazione di disagio.

Al #Sud cielo sereno o poco nuvoloso, isolati rovesci possibili nelle ore centrali e sui rilievi, soprattutto in Sicilia. Picchi di temperatura di 33-34°c e localmente superiori, di 36°c in Sardegna o superiori.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!