Festa della birra biancoblu

Tutto pronto in casa Pro Patria Club per l'11^ edizione della Festa della Birra, che si terrà al Museo del Tessile, in via Volta 6, a Busto Arsizio, nel weekend tra il 15 e il 17 Luglio. Food, drink and music sono da sempre il segreto del successo della manifestazione, ma quest'anno lo storico club dei tifosi della Pro Patria ha voluto stupire con tantissime novità, che saranno la gioia di grandi e piccini. Tra le innovazioni più importanti, la firma a quattro mani dell'organizzazione: Lo staff "Grandi Eventi" del Pro Patria Club è stato affiancato dall’agenzia "Royal Time” che ha permesso di dare valore aggiunto e nuovo slancio alla kermesse bianco blu, dedicando particolare attenzione alle richieste ed esigenze degli sponsor e dei partner, in particolare per creare un corretto equilibrio in questo delicato momento socio economico. Un programma davvero ricco e denso di appuntamenti, fin dalle prime ore delle tre giornate di festa. Musica per tutti i gusti con i live di Outsiders, gruppo che propone successi italiani e internazionali di tutti i tempi, Sensazioni Forti, cover band di Vasco Rossi e gran finale con la Urlo Band, ma anche tornei, esibizioni di balli country, pole dance, yoga, attrazioni per bambini e tantissime novità tra cui APAR, canile municipale di Busto Arsizio per un esibizione cinofila, che dal pomeriggio animeranno la splendida location del Museo del Tessile. Non mancheranno i mercatini dell'artigiano locali con una selezione di espositori "premium”, per garantire il massimo della qualità ed esclusività dei prodotti in vendita. Oltre cinquanta volontari daranno corpo e anima all’undicesima presentazione della festa, in concomitanza con il 102°compleanno della Pro Patria. Sono previsti ospiti legati al mondo calcistico; ex giocatori, rappresentanti del Pro Patria Calcio e del mondo tigrotto, che si ritroveranno uniti per festeggiare i recenti successi della squadra. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Busto Arsizio, vedrà la partecipazione delle istituzioni e degli enti del territorio. La festa, che si terrà anche in caso di pioggia, è a ingresso gratuito e, a scopo benefico, supporterà il Banco Alimentare. L’evento non si rivolge solo ai tifosi della squadra cittadina, ma anche ad un pubblico di appassionati e Beer Lovers, che dopo un periodo di assenza dalle manifestazioni fieristiche, vogliono tornare a trascorrere del buon tempo in compagnia. Fondamentale per l’organizzazione di una kermesse così imponente è stato l’apporto economico del gruppo di sostegno di sponsor e partner e media partner tra i quali citiamo in modo rappresentativo i main sponsor Gruppo Ceriani Auto, Hupac, Dentalpro, Caccia Services e Glenfield.

