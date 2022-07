Frecce: che spettacolo sul Lago Maggiore

La lunga scia verde, bianca e rossa a colorare il cielo e a riflettersi nell’acqua; e poi lei, la mitica pattuglia acrobatica a regalare emozioni uniche e indescrivibili, tenendo tutti con gli occhi e il naso all’insù. Che spettacolo! Già, perché domenica scorsa le Frecce Tricolori, là sul Lago Maggiore, hanno regalato un pomeriggio davvero speciale e magico. L’Arona Air Show, alla fine, è stato molto di più di una manifestazione; è stata l’occasione per ritrovarsi, stare insieme e vivere qualche ora di grande spettacolo. Un momento, insomma, che ha saputo conquistare grandi e piccoli, richiamando tantissima gente e appassionati praticamente da ogni zona attorno e anche dalle vicine province e dall’Italia intera.

