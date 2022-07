Come ogni anno nell’ambito dell’abituale campagna estiva per la prevenzione al randagismo, ANPANA Novara lancia uno slogan contro l’abbandono.

Come ogni anno nell’ambito dell’abituale campagna estiva per la prevenzione al randagismo, ANPANA Novara lancia uno slogan contro l’abbandono e fornisce alcune informazioni per andare felicemente in vacanza con il proprio cane o gatto. Il periodo delle ferie è il più atteso e felice dell’anno: si dimenticano i problemi e gli impegni e si parte. Ma per i pet? Per alcuni di loro le vacanze coincidono con il periodo più orribile, purtroppo si apre la porta del canile perché trovati a vagabondare senza una meta spesso anche feriti e sofferenti. ‘Non abbandonarmi siamo un unico cuore. Anche in vacanza portami con te!’ è lo slogan della Associazione che vuole puntare sull’allegria e sull’amore che ci unisce ai nostri inseparabili pet. Un cuore stracolmo di amore che racchiude una valigia anche per FIDO e MICIO e non solo…, è il logo al centro della locandina. “Prima di partire – spiega Emanuela Zonca, presidente di ANPANA Novara - ci sono alcune semplici ma fondamentali, ‘doveri’, ‘responsabilità’ e ‘regole’ che i proprietari dei pet devono seguire per rendere la vacanza piacevole e tranquilla per tutti. La stessa cura che mettiamo nel preparare la nostra valigia la dobbiamo avere per preparare anche la loro. Consultiamo sempre il medico veterinario di fiducia per vaccinazioni, profilassi, passaporto o prevenzione ai problemi di salute che potrebbero insorgere e gli eventuali farmaci per terapie già prescritte perché si potrebbero avere problemi a reperirli. Assicuriamoci che nella meta turistica prescelta ci sia comunque la presenza di un veterinario e un Pet Shop. Partire in auto è meno problematico che partire in treno o in aereo o con un traghetto: ogni compagnia di trasporto ha i suoi regolamenti”. Fortunatamente le strutture turistiche alberghiere ed extra alberghiere che propongono una vacanza a misura di fido e micio sono in aumento. Per non avere sorprese, prima di decidere valutiamo nel dettaglio le info e la lista dei servizi di ogni residenza per i nostri 4 zampe: servizi standard o adeguati alle esigenze; gratuitamente o con supplemento. Se andiamo al mare è importante avere attrezzature adatte per la loro permanenza con noi in spiaggia. Informiamoci anche sui regolamenti locali per la detenzione degli animali perché se noi e i nostri pelosoni siamo educati e rispettosi delle regole saremo più facilmente accettati e rispettati, anche da chi non ama gli animali.

