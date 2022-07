Gli Autogol intervistano Marotta e Inzaghi

Gli Autogol intervistano in esclusiva Giuseppe Marotta e Simone Inzaghi, nella sede dell’Inter. Una chiacchierata divertente.

Gli Autogol intervistano in esclusiva Giuseppe Marotta e Simone Inzaghi, nella sede dell’Inter. Una chiacchierata divertente quella tra il trio comico sportivo, Marotta e Inzaghi che sono lasciato andare ad alcune dichiarazioni, sketch e un gioco a carte coperte. Inzaghi ha incontrato se stesso grazie alla sua imitazione. L’intervista è iniziata con il tema fantacalcio, Inzaghi: "Non lo faccio e non l’ho mai fatto. Ma mio figlio Tommaso già qualche giorno prima della partita mi chiama per avere informazioni sulla formazione. I giorni prima noi allenatori siamo già confusi di nostro". Marotta: "Io non l’ho mai fatto, ma qui in ufficio lo fanno tutti. Non so se lo farei è difficile indovinare le formazioni". Sullo spogliatoio, Inzaghi: "I ragazzi sono tutti simpatici, Brozovic e Barella sono i più vivaci, estrosi. Handonovic è simpatico ma ha i suoi modi e i suoi tempi, è il nostro capitano. Anche De Vrij gli somiglia molto". Interrotta da una chiamata a Marotta, il trio chiede se per caso al telefono sia Dybala che è in cerca di squadra, ma il Direttore non si scompone. Gli Autogol incalzano con una domanda divertente, con chi andrebbero a cena, con chi andrebbero il vacanza e in caso di figlia in età maritabile chi sceglierebbero tra Brozovich, Barella e Lukaku. Inzaghi: "A cena porterei Brozovic, perché Lukaku deve stare in forma, e Barella mi fa spendere troppo per il vino". Marotta: "Per una figlia sceglierei Barellino. Piace alle mamme e alle nonne. A Lukaku lo portiamo in vacanza". Poi scherzano sulla voce del Mister Inzaghi, offrendogli il rimedio ai suoi abbassamenti di voce, con un’esilarante imitazione da parte di Marotta. L’incontro si chiude con il gioco a carte coperte. Il Mister e Marotta si sono trovati a commentare dei giocatori. Il risultato è tutto da ridere. Chi saranno i giocatori davanti ai quali sono stati messi?

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!