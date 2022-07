Una nuova area a disposizione dei cittadini, un moderno spazio aperto pubblico attrezzato dove praticare sport e realizzare eventi. Questo è l’obiettivo del progetto Parco BenEssere 'Fabio Carnemolla' promosso dal Comune di Bellinzago e dedicato al giovane bellinzaghese scomparso tragicamente durante un’escursione in montagna nel 2018.

Una nuova area a disposizione dei cittadini, un moderno spazio aperto pubblico attrezzato dove praticare sport e realizzare eventi. Questo è l’obiettivo del progetto Parco BenEssere 'Fabio Carnemolla' promosso dal Comune di Bellinzago e dedicato al giovane bellinzaghese scomparso tragicamente durante un’escursione in montagna nel 2018. L’area di circa 2.300 mq è situata in via Cameri nei pressi del cimitero comunale e si presta ad ospitare attività legate allo sport rivolte a più fasce d’età con particolare attenzione alle persone con disabilità e ai giovani tra i 16 e i 25 anni.

L’intenzione è quella di realizzare un’area che completi e arricchisca l’offerta sportiva già presente sul territorio comunale e che risulti essere una sorta di palestra all’aperto per tutte le categorie di utenza, offrendo diverse possibilità di allenamento.

“Il sogno del Parco BenEssere – spiega il sindaco di Bellinzago, Fabio Sponghini - nasce per realizzare un luogo dove il ricordo del nostro giovane concittadino sia tangibile e dove le sue grandi passioni, la vita all’aria aperta e lo sport, possano essere praticate da tanti. Questo sogno può diventare realtà grazie alla generosa donazione di FlavourArt srl e all’intervento di Fondazione Comunità Novarese onlus. Nel Parco sarà possibile per tutti, con particolare attenzione a giovani e persone diversamente abili, rilassarsi a contatto con la natura e praticare attività sportive, arricchendo così l’offerta del territorio. Confidiamo che, comprendendo il valore del progetto, anche i cittadini di Bellinzago vorranno contribuire attraverso donazioni che renderanno possibile la realizzazione di questo nuovo spazio”.

Fondazione Comunità Novarese onlus ha scelto di intervenire attraverso le risorse del Fondo “Ricordando Fabio” costituito in FCN, in memoria del giovane, dall’azienda FlavourArt srl di Oleggio (dove Carnemolla lavorava) e mette a disposizione 40.000 euro. “La Fondazione, attraverso il Fondo 'Ricordando Fabio' – commenta il presidente di Fondazione Comunità Novarese onlus, Davide Maggi – sostiene questo progetto, che nasce per costruire un nuovo luogo di comunità, in memoria di un giovane scomparso prematuramente. Degni di nota sono i valori che il progetto sottende: il benessere legato allo sport e alla natura, la possibilità di organizzare eventi in sicurezza e l’occasione per creare un unico grande sistema sportivo che consenta la partecipazione anche alle persone più fragili. L’auspicio è quello di diffondere l’entusiasmo, con il quale nasce il progetto, anche tra i cittadini di Bellinzago affinché possano diventare, in tanti modi, ambasciatori di questa bella iniziativa”.

Il Parco BenEssere includerà spazi adeguati all’allenamento individuale o in gruppi, per eventi o per sessioni guidate da istruttori e prevederà aree di ritrovo per lo sport e per il relax con lo scopo finale di creare un unico grande sistema sportivo insieme al Tennis Club, al campo sportivo e al tracciato podistico. Chiunque può partecipare, anche con una piccola donazione, per realizzare questo progetto. Questi sono gli strumenti a disposizione: BOLLETTINO POSTALE (conto corrente n. 18205146 intestato a Fondazione Comunità Novarese onlus); BANCOPOSTA (codice IBAN IT63 T0760110100000018205146 a favore della Fondazione Comunità Novarese onlus); CONTO PAYPAL intestato a Fondazione Comunità Novarese onlus all’indirizzo mail donare [at] fondazionenovarese [dot] it. Ricordando sempre di indicare nella causale 'Parco BenEssere Fabio Carnemolla'.

