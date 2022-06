Nuovi preti: le destinazioni

Questa mattina, nel Duomo di Milano, l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, ha celebrato l’Ora Media con i ventidue preti novelli ordinati lo scorso 11 giugno.

Questa mattina, nel Duomo di Milano, l’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, ha celebrato l’Ora Media con i ventidue preti novelli ordinati lo scorso 11 giugno. Al termine della preghiera ha comunicato le comunità dove svolgeranno il loro ministero a partire dai prossimi giorni.

LE DESTINAZIONI

Francesco Alberti - Vicario Parrocchiale delle Parrocchie di Maria Regina e di S. Andrea in Pioltello.

Mauro Ambrosetti - Vicario Parrocchiale delle Parrocchie di S. Stefano, S. Alberto Magno e Santi Carlo e Anna in Q.re S. Felice, tutte nel Comune di Segrate.

Jacopo Aprico - Vicario della Comunità Pastorale 'Santi Giulio e Bernardo' in Castellanza (composta dalle Parrocchie di S. Giulio e di S. Bernardo in Castegnate, tutte nel Comune di Castellanza).

Mattia Salvatore Argiolu - Vicario Parrocchiale delle Parrocchie di Gesù Maria Giuseppe, S. Gaetano e di S. Martino in Villapizzone di Milano.

Nicolò Bergamaschi - Vicario della Comunità Pastorale 'Madonna del Pilastrello' in Bresso (composta dalle Parrocchie dei Santi Nazaro e Celso, S. Carlo e Madonna della Misericordia in Bresso).

Matteo Bienati - Vicario della Comunità Pastorale 'Trasfigurazione del Signore' in Milano (composta dalle Parrocchie di Maria Regina Pacis, S. Leonardo da Porto Maurizio, S. Giovanni Battista in Trenno e Santi Martiri Anauniesi in Milano).

Gabriele Bof - Vicario Parrocchiale delle Parrocchie di S. Croce e di S. Edoardo in Busto Arsizio.

Gianluca Chemini - Riservato per gli studi.

Davide Ciarla - Vicario della Comunità Pastorale 'Beata vergine del Rosario' in Vimercate (composta dalle Parrocchie di S. Stefano, S. Maurizio, S. Michele Arc. in Oreno, S. Maria Maddalena in Velasca, Santi Giacomo e Cristoforo in Oldaniga, tutte nel Comune di Vimercate e Santi Vito e Modesto in Burago di Molgora).

Marco Guffanti - Vicario Parrocchiale delle Parrocchie di S. Maria Immacolata in Origgio e dei Santi App. Pietro e Paolo in Uboldo.

Massimo Locatelli - Vicario della Comunità Pastorale 'S. Giovanni XXIII' in Milano (composta dalle Parrocchie dei Santi Nazaro e Celso alla Barona, S. Bernardetta e S. Giovanni Bono in Milano).

Emanuele Lupi - Vicario della Comunità Pastorale 'S. Maurizio' in Cassano Magnago (composta dalle Parrocchie di S. Giulio, S. Maria del Cerro e S. Pietro Ap. in Cassano Magnago).

Manolo Lusetti (rel. Maria) - Vicario della Comunità Pastorale 'S. Maria della Rocchetta' in Cornate d’Adda (composta dalle Parrocchie di S. Giorgio M., S. Alessandro M. in Colnago e S. Giuseppe in Porto d’Adda, tutte nel Comune di Cornate d’Adda).

Enrico Francesco Madeghini - Vicario della Comunità Pastorale 'S. Benedetto' in Albizzate (composta dalle Parrocchie di S. Alessandro in Albizzate e S. Lorenzo M., S. Giovanni Evangelista in Caidate, S. Siro in Albusciago, S. Vincenzo M. in Menzago e Santi Pietro e Paolo in Quinzano, tutte nel Comune di Sumirago).

Luca Molteni - Vicario Parrocchiale delle Parrocchie di S. Lorenzo e dei Santi Nazaro e Celso in Prospiano, tutte nel Comune di Gorla Minore e Incaricato della Pastorale Giovanile nelle Parrocchie di S. Maria Assunta in Gorla Maggiore, S. Ilario in Marnate e S. Maria Nascente in Nizzolina di Marnate.

Michele Pusceddu - Vicario della Comunità Pastorale 'Maria Madre Immacolata' in Varese (composta dalle Parrocchie dei Santi Pietro e Paolo in Masnago, Santi MM. Nazaro e Celso in Calcinate del Pesce, S. Carlo Borromeo in Lissago, S. Giovanni Battista in Avigno, S. Grato in Bobbiate e S. Stefano in Velate, tutte nel Comune di Varese) e Vicario Parrocchiale delle Parrocchie di SS. Trinità in Capolago di Varese e S. Silvestro in Cartabbia di Varese.

Angelo Matteo Radaelli - Vicario Parrocchiale della Parrocchia di S. Remigio in Sedriano e Incaricato della Pastorale Giovanile nella Parrocchia Annunciazione di Maria Vergine in Vittuone.

Luca Rizzi - Vicario della Comunità Pastorale 'S. maria Maddalena' in Bellusco (composta dalle Parrocchie di S. Martino V. in Bellusco, S. Giulio in Cavenago di Brianza, S. Agata in Ornago e L’Assunta in Mezzago).

Francesco Torrini - Vicario della Comunità Pastorale 'S. Stefano' in Lentate sul Seveso (composta dalle Parrocchie di S. Vito M, S. Vincenzo in Cimnago, S. Anna in Birago, S. Alessandro in Copreno e Santi Quirico e Giulitta in Camnago, tutte nel Comune di Lentate sul Seveso) e Incaricato della Pastorale Giovanile nella Parrocchia di S. Giulio in Barlassina.

Simone Tremolada - Vicario della Comunità Pastorale 'Maria Regina degli Apostoli' in Barzago (composta dalle Parrocchie di S. Bartolomeo in Barzago, S. Maria Nascente in Bevera di Barzago e S. Giovanni Evangelista in Bulciago).

Roberto Uboldi - Vicario Parrocchiale delle Parrocchie di Sacra Famiglia, S. Carlo Borromeo e dei Santi Gervaso e Protaso in Novate Milanese.

Alberto Zoani - Vicario della Comunità Pastorale 'S. Agostino' in Sesto Calende (composta dalle Parrocchie di S. Bernardino, S. Donato, S. Materno in Lentate Verbano, S. Antonio Abate in Oriano Ticino e dei Santi Pietro e Paolo in Lisanza, tutte nel Comune di Sesto Calende).

