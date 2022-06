Campo estivo alla Promos

Il Comitato Regionale Endas Lombarda ed il Centro Taekwondo Magnago, in collaborazione con il Comune e con il patrocinio dell’Unitam ASD, propone un campo estivo per i ragazzi dai 10 anni in poi.

Il Comitato Regionale Endas Lombarda ed il Centro Taekwondo Magnago, in collaborazione con il Comune e con il patrocinio dell’Unitam ASD, propone un campo estivo per i ragazzi dai 10 anni in poi. Il campo, gratuito, si terrà da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 presso la Promos s.c.a.r.l. in via Mameli n. 11 a Magnago, con attività sportive e tanto altro. Per informazioni: varese [at] endas [dot] it oppure telefono 347/3165667 (Vitale Monti)

