"Allegrini, presidente con l'entusiasmo nel cuore"

"Con profonda tristezza abbiamo appreso della scomparsa di Sergio Allegrini, che dall’aprile 2014 al luglio 2016 aveva ricoperto l’incarico di Amministratore Unico della nostra società".

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO - "Con profonda tristezza abbiamo appreso della scomparsa di Sergio Allegrini, che dall’aprile 2014 al luglio 2016 aveva ricoperto l’incarico di Amministratore Unico della nostra società. Allegrini era una persona per bene, gioviale e piena di entusiasmo: alla sua professione di manager ha sempre affiancato la passione per lo sport. Nel calcio e nel ciclismo mi sono dimostrato un atleta abbastanza scadente, ma in altri ruoli credo di essermela cavata meglio, scherzava, raccontando di sé e dei vari incarichi che aveva ricoperto: uno per tutti, la presidenza del Comitato Provinciale della Federazione Hockey e Pattinaggio, in seno al quale si era distinto per numerose iniziative. Nel maggio 2014, come si diceva, era stato scelto dall’allora sindaco Alberto Centinaio per ricoprire il vertice di AMGA Sport, proprio in virtù della sua esperienza e capacità dirigenziale e per la sua adesione ai valori etici insiti nello sport. La società e l’intero Gruppo AMGA con sincero affetto si stringono attorno alla famiglia".

