Istituto Tumori e Papa Giovanni: rete screening polmonare

Se sei nato tra il 1969 e il 1989 e non hai mai assunto farmaci orali per il trattamento dell’Epatite C, puoi sottoporti allo screening gratuito presso uno dei Punti prelievo aderenti all’iniziativa.

La Regione Lombardia, a supporto della complessa macchina organizzativa attivata per far fronte all'emergenza connessa allo straordinario arrivo di profughi ucraini (129.623 ad oggi, il 40% delle quali in Lombardia secondo gli ultimi dati del Viminale), ha adottato una piattaforma innovativa per gestire l'accoglienza e l'assistenza sanitaria.