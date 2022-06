Imprese culturali creative: 42% in Lombardia

Spettacoli dal vivo: -76% dei biglietti staccati "Per il settore cultura la pandemia non è finita, ma ci sono segnali incoraggianti". Lo ha detto l'assessore regionale all'Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli, commentando i dati dell'indagine sul pubblico dello spettacolo in Lombardia.

'Possiamo salvare il mondo prima di cena' Una storia non facile da raccontare, un argomento che scuote gli animi, parole e musica potenti, capaci di accompagnare lo spettatore in un viaggio in cui la scienza lascerà il posto alle emozioni. In scena al teatro Menotti di Milano dall'8 al 20 febbraio.