L'estate con i ragazzi

Teatro, danza, musica, pittura e piscina. Tutto rigorosamente ripartito per giorni. E tutto in compagnia. Il centro di protagonismo giovanile di via Imbriani 11 a Cornaredo vuole coinvolgere in questo quintetto di proposte estive aggregative ragazzi di età compresa tra 12 e 17 anni nella fascia temporale compresa tra 20 giugno e 22 luglio. "La partecipazione alle attività - dicono i responsabili - sarà libera, in pieno stile centro giovani, bisogna fare però l'iscrizione informando gli educatori sulle proprie scelte". La piscina sarà proposta per i giorni di lunedì e venerdì, il teatro per martedì, la danza per mercoledì e la pittura per giovedì. Il Centro terrà le porte spalancate ogni giorno dalle 13 alle 19.

