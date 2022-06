Magnago e Bienate: chi in consiglio?

E dopo l’esito delle urne, chi sarà adesso in consiglio comunale a Magnago e Bienate? Innanzitutto, va detto che sono 8 in maggioranza e quattro in opposizione.

E dopo l’esito delle urne, chi sarà adesso in consiglio comunale a Magnago e Bienate? Innanzitutto, va detto che sono 8 i componenti della lista vincitrice che siederanno sui banchi della maggioranza nella massima assise cittadina, mentre 4 quelli della compagine opposta che andranno in opposizione. Più precisamente per ‘Insieme per Magnago e Bienate’ ecco Federica Berlanda, Emanuele Brunini, Massimo Riondato, Tiziana Candiani, Valentina Fasani, Paolo Bonini, Franco Piantanida e Maria Grazia Ragona; di ‘Progetto:Cambiare’, invece, Gianluca Marta, Carla Picco, Massimo Rogora e Andrea Scampini.

